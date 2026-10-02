Delusione ma anche soddisfazione per la prestazione. Questo è quanto filtra dalle parole delle giocatrici dell'Austria Vienna, dopo l'1-1 di ieri contro l'Inter Women nella seconda giornata di Champions League, pareggio subito proprio allo scadere. "Quando subisci un gol all'ultimo minuto, è difficile vederla in modo positivo. Sicuramente ne sarò felice nei prossimi giorni, ma al momento c'è molta delusione - ha rivelato il portiere Jasmin Pal -. È stata una prestazione incredibile, possiamo uscire dal campo a testa alta".

L'esterno Valentina Pötzl ha aggiunto: "Non è bello subire un gol all'ultimo minuto, ma tra qualche giorno saremo in grado di accettare il pareggio senza problemi. Questa prestazione ci dà una spinta e ha dimostrato che possiamo ottenere molto".

L'onnipresente Modesta Uka ha coronato la sua prestazione con un tiro dalla lunga distanza al 21° minuto, che ha portato in vantaggio l'Austria Vienna. "È stato qualcosa di speciale, una sensazione incredibile", ha sottolineato.