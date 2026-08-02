Marcus Bettinelli, vice di Gianluigi Donnarumma al City, ha parlato proprio del portiere azzurro al termine dell'amichevole giocata contro l'Inter: "E' un portiere fantastico che ha avuto una fantastica carriera finora. E' un umile lavoratore. Lo si è visto nella scorsa stagione in alcuni momenti, quando avevamo bisogno delle sue parate che non sono assolutamente mai mancate. E' stato fantastico guardare le sue prestazioni e prendere come esempio le sue qualità".