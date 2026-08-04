Lorenzo Colonnese promuove il percorso del Monza dopo la vittoria per 4-2 ottenuta nell’amichevole contro il Milan Futuro. Il giovane difensore ha sottolineato l’importanza del test, utile per aumentare il minutaggio e avvicinare i ragazzi della formazione brianzola al calcio dei grandi. "Quello di oggi è stato un test molto importante per tutti, ma soprattutto per noi giovani", ha spiegato ai canali ufficiali del club. "Ci serve per mettere minuti nelle gambe e iniziare a entrare nell’ambiente della prima squadra".

Colonnese elogia il lavoro di Juric

Il difensore ha riservato parole importanti all’allenatore: "Il mister è un grande maestro nel coinvolgerci e nell’offrirci queste opportunità. Noi dobbiamo essere bravi a sfruttarle". Juric chiede intensità, aggressività e coraggio: "Ogni giorno ci dà la pressione giusta e positiva per migliorare. Dobbiamo andare uomo su uomo, pressare con grande voglia e ricercare pulizia nel gioco. C’è ancora tanto da lavorare, ma con il tempo arriveranno i risultati".

Gli elogi per Akinsanmiro e Petagna

Tra i compagni che lo hanno impressionato figura Akinsanmiro, autore di una doppietta: "È molto bravo, come tutti i nuovi arrivati. Ci daranno una grossa mano". Parole speciali anche per Petagna: "Ha uno status incredibile, è una guida per tutti e un grande trascinatore". Infine, il pensiero al padre Francesco e all’esordio del 22 agosto a San Siro: "Sarà una partita molto speciale. Non vediamo l’ora".