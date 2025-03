"Quando te la giochi così e dai tutto in campo, riuscendo a mettere l’Inter sotto di 2-0, rimane sì una sconfitta amara ma anche l’orgoglio per la prestazione e ci portiamo a casa quello", ha detto Samuele Birindelli a Sportmediaset dopo Inter-Monza di ieri sera, finito 3-2 a favore della squadra di casa che ha rimontato da un iniziale doppio svantaggio.

Contro l’Inter è stata la vostra partita migliore della stagione? Cosa è cambiato in questa settimana?

"Secondo me abbiamo fatto anche altre buone come questa ma in cui abbiamo raccolto poco. Penso alla gara interna col Milan, ce ne sono state tante, anche la partita con la Juve che poi abbiamo perso… Secondo me non è cambiato molto, l’atteggiamento c’è sempre stato. Dobbiamo solo essere più convinti dei nostri mezzi come abbiamo fatto oggi, con la voglia di stare lì, di soffrire, di non prendere gol. Purtroppo oggi dobbiamo anche fare un applauso all’Inter che ha dei campioni. La differenza oggi l'ha fatta questo".

La salvezza è ancora possibile?

"Secondo me sì e lo abbiamo dimostrato e continuiamo a dimostrarlo facendo prestazioni come quella di oggi. Ci proveremo fino a che la matematica non ci darà per spacciati".

Hai segnato contro l’Inter e contro la Juve… Aspetto grandioso questo?

"Se devo pensare ai gol dico di sì, ma se penso alla squadra dico che mi dispiace anche perché quest’anno ho avuto infortuni che non avevo mai avuto e ho giocato anche poco per questo. Volevo esserci di più per dare il mio contributo, ma son contento di esserci stato e aver segnato a queste due squadre importanti e spero di continuare a dare una mano da qui alla fine e poi vedremo".