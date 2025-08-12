La trattativa tra l’Inter e Ademola Lookman resta un braccio di ferro a distanza, con entrambe le parti ferme sulle proprie posizioni. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, da una parte il club nerazzurro, deciso a non superare il tetto fissato da Oaktree di 50 milioni di euro (bonus compresi) partendo da una base di 45; dall’altra l’Atalanta, che non ha ancora dato segnali concreti di voler abbassare le proprie pretese. Nel frattempo, l’attaccante nigeriano - sotto contratto fino al 2030 - continua a guardare a Milano come unica destinazione gradita, ignorando qualsiasi altra ipotesi, compresa l’ombra del Napoli di Antonio Conte.

Dopo un periodo in Algarve per recuperare da un infortunio, Lookman ha lasciato il Portogallo per tornare a Londra, dove vive la sua famiglia. La scelta è anche strategica: restare lontano dai campi e dalle pressioni italiane in attesa che la situazione si sblocchi. I suoi agenti sono pronti a rientrare in Italia per proseguire i contatti, convinti che l’Inter possa garantirgli sia un salto di ambizioni - con la possibilità di lottare per lo scudetto - sia il rispetto di una promessa di cessione risalente alla scorsa stagione.

Parallelamente, la dirigenza nerazzurra si muove su altre piste: Jadon Sancho, valutato circa 20 milioni di euro e più abbordabile, e Christopher Nkunku del Chelsea, il cui ingaggio e costo complessivo rappresentano un ostacolo ben più impegnativo. Tuttavia, l’obiettivo primario resta Lookman, con un duello di nervi che potrebbe proseguire ancora settimane.