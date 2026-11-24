Domani pomeriggio, sarà tempo di Inter-Stoccarda anche per quel che riguarda la Youth League, con la partita valida per la quinta giornata della League Phase. Ai microfoni dei canali ufficiali biancorossi, il tecnico della squadra teutonica Tobias Rathgeb presenta così i prossimi avversari: "Ci troviamo di fronte a un compito molto difficile; l’Inter difende molto bene e ha molta qualità in attacco”, afferma l’allenatore Tobias Rathgeb. L'Inter, come lo Stoccarda, ha quattro punti ma una differenza reti nettamente peggiore ed è sotto pressione per vincere. “Tuttavia, anche loro hanno affrontato finora avversari molto forti”, ha aggiunto Rathgeb.

Il difensore centrale Gabriel Zarrella non sarà disponibile per squalifica dovuta a un cartellino giallo, così come il terzino Kon Karangelis (impegnato ai Mondiali Under 17 in Qatar) e, rispetto all'ultima partita di Youth League mancherà anche l'attaccante Kiril Serdiuk, che ha subito la rottura del legamento crociato e sarà indisponibile per diversi mesi. Anche Luca Berreth è ancora in fase di recupero da un infortunio ai legamenti, mentre Kolya Petrovskyi si sta riprendendo da un infortunio al ginocchio.