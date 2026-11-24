Dopo la conferenza stampa di San Siro, lo Stoccarda ha organizzato un ricevimento speciale per partner e sponsor in quel di Milano alla presenza della squadra, del tecnico Sebastian Hoeneß e dell'amministratore delegato Alexander Wehrle, che ha accolto così i partecipanti: "Siamo entusiasti dell'enorme supporto ricevuto a Milano. Nella lunga storia del VfB, iniziata nel 1893, questa sarà la prima partita ufficiale contro l'Inter. È un debutto che ci entusiasma particolarmente e che vogliamo rendere un successo insieme".

All'evento hanno partecipato anche Fabian Wohlgemuth (membro del consiglio di amministrazione con delega allo sport) e Karsten Petry (membro del consiglio di amministrazione con delega al marketing e alle vendite). Era presente anche l'intero comitato esecutivo, compresi il presidente Dietmar Allgaier, il vicepresidente Andreas Grupp e il membro del consiglio di amministrazione Stefan Jung.