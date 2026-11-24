È buona, anche se con un pizzico di rammarico, la prima parte della campagna delle italiane in questa quinta giornata della fase campionato di Champions League. Rammarico soprattutto per il Napoli, che culla il sogno del colpo grosso all'Etihad Stadium passando in vantaggio per due volte prima con Rasmus Hojlund poi con Noa Lang, ma viene sempre raggiunto dal Manchester City che con le reti di Ayyoub Bouaddi e Ryan Cherski salva il salvabile evitando il tracollo. Vince anche il Como, che però suda più del previsto prima di avere ragione dell'AEK Atene: decisiva una bordata da fuori area di Luis Milla, che regala ai lariani un'ipoteca sulla qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Ivan Perisic trova la rete del vantaggio del PSV Eindhoven gelando il Bernabeu e diventando il rigorista più anziano a segno della storia della Champions League. I neerlandesi resistono in vantaggio per 50 minuti, poi il Real Madrid straripa, segna cinque gol con Federico Valverde, Jude Bellingham, la doppietta di Kylian Mbappé e Vinicius che trova la rete dopo tre mesi e mantiene intatto il suo percorso vincente in Champions. Il Borussia Dortmund riesce a strappare un buon 1-1 in casa dell'Arsenal, colpi esterni per il Porto a Rotterdam e per il Real Betis contro lo Slovan Bratislava, unica squadra ancora al palo a quota zero. Vittoria per 3-1, infine, dell'RB Lipsia contro il Lens.

Questi i risultati delle gare serali:

Como - AEK Atene 1-0

Manchester City - Napoli 2-2

Arsenal - Borussia Dortmund 1-1

Feyenoord - Porto 0-1

RB Lipsia - Lens 3-1

Real Madrid - PSV Eindhoven 5-1

Slovan Bratilsava - Real Betis 0-2