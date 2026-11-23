"Se sono riuscito a vedere il rigore di Kessié? No". Comincia con un sorriso, dopo la tensione durata novanta e più minuti, l'intervista rilasciata da Maurizio Sarri, a margine di Atalanta-Inter 4-4, ai canali ufficiali del club bergamasco. "E' stata una partita difficile, contro un avversario forte, ricca di episodi negativi - l'analisi del tecnico della Dea -. E' un pareggio contro una delle squadre più forti d'Europa. Abbiamo commesso tanti errori, ma se abbiamo reagito così vuol dire che siamo squadra dal punto di vista caratteriale e sul piano difensivo. Resta da sistemare il problema difensivo, dovuto a tantissimi motivi, primo tra tutti gli infortuni che ha complicato tutto. Speriamo di avere il tempo e i giocatori per mettere mano a questo problema velocemente. La sensazione è che, se risolviamo questa cosa, possiamo diventare noi un problema per tutti".

Un sorriso dopo questo 4-4.

"No, no, sono contentissimo. Ma se vedo delle cose che non vengono bene faccio fatica ad andare a letto sereno. Per quanto riguarda il risultato contro un avversario così, sempre in svantaggio, significa che abbiamo roba".