La sfida del 13 dicembre tra Inter e Torino perde uno dei suoi protagonisti. Nel corso della sfida persa sul campo del Napoli, il difensore granata Ismajli è uscito dal campo nel corso dell'incontro per un problema muscolare. Nello specifico, secondo quanto riportato da TMW, si tratterebbe di una distrazione di basso grado agli adduttori della coscia sinistra. Oltre a questo, l'albanese avrebbe riportato anche una frattura alla mano destra, la quale probabilmente comporterà un intervento chirurgico. Per questo motivo, l'ex Empoli sarà obbligato ad alzare bandiera bianca in vista delle sfide contro Lazio, Genoa e nerazzurri.