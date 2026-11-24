La nostalgia 'a priori' per San Siro si fa sentire anche in Germania. Dove Heilbronner Stimme, uno dei principali giornali locali del Land del Baden-Württemberg di cui Stoccarda è il capoluogo, nel descrivere la trasferta della squadra di Sebastian Hoeness per il match contro l'Inter sottolinea la figura epica del Giuseppe Meazza: "Lo stadio San Siro di Milano non è certo un'arena qualunque. È il tempio del calcio milanese, snche se ormai datato, che non soddisfa più le esigenze della clientela di alto livello che oggi cerca il prodotto di lusso della Champions League, ma è amato dai tifosi per la sua incredibile personalità".

Al suo posto, fra qualche anno, sorgerà il Generali Stadium: "Lo stadio ha acquisito il suo aspetto attuale, architettonicamente unico, in occasione dei Mondiali di calcio del 1990. Ma la struttura non durerà ancora a lungo. Inter e Milan, le attuali squadre che lo occupano, hanno in programma di costruire un nuovo stadio al posto del leggendario San Siro. Il Generali Stadium dovrebbe essere completato entro il 2031. Completamente moderno, ma non più intriso di miti e ricordi di momenti leggendari come l'attuale San Siro".