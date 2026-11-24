L'ex AD di Milan e Monza che ha prospettato un mandato biennale alla guida della FIGC, è al momento in vantaggio nella corsa con Giovanni Malagò alla presidenza dela FIGC in vista delle elezioni del 14 dicembre. Come riporta il Quotidiano Sportivo, Galliani sta lavorando lontano dai riflettori, incontrando quotidianamente i dirigenti delle società calcistiche. Tra i suoi sostenitori figura anche il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, il cui nome circola già in prospettiva per la presidenza federale tra due anni, al pari di quello dell’attuale numero uno della Lega Pro Matteo Marani.

Secondo le ricostruzioni del quotidiano sulle intenzioni di voto, Galliani potrebbe al momento contare sul 42% delle preferenze complessive, contro il 28% di Malagò. Rimane però da capire la posizione della LND di Giancarlo Abete e delle Leghe di B e C, che portano il 52% del peso elettorale.