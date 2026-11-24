Si torna a parlare del giovane talento della Stella Rossa Vasilije Kostov, classe 2008 da tempo parte integrante della prima squadra del club serbo. Ne parla il Corriere dello Sport, sottolineando come ci sia la fila per il fantasista, in scadenza di contratto nel 2028, per il quale si sono scomodati già paragoni importanti, da Dejan Stankovic a Luka Modric. Viene anche rilevato un particolare che può portare indirettamente a un collegamento con l'Inter: il suo manager è Nikola Kolarov, fratello di Aleksandar, vice di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. Un legame che alimenta le suggestioni di mercato, anche se bisogna fare i conti con la concorrenza di club come Arsenal, Barcellona, Bayern Monaco e Borussia Dortmund.