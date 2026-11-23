La Ternana esce sconfitta malamente dal confronto interno con l'Inter Women, che si è imposta con un perentorio 4-0. Una sconfitta per la quale, secondo il tecnico rossoverde Marino Defendi, le Fere hanno molto da rammaricarsi: "È normale essere delusi perché un conto è perdere 2-0 e un conto 4-0. Girano un po’ le scatole perché abbiamo preso gol su nostri errori evitabili, su situazioni che proviamo e vediamo in allenamento. Sotto il punto di vista del temperamento non posso dire nulla alle ragazze, anzi cono contento perché tante non giocavano da qualche tempo e per loro non era una partita facile. L’Inter è l’Inter però bisognava fare qualcosa di più ed essere lucidi in tante circostanze tra cui sugli undici metri“.

Defendi si sofferma sull'atteggiamento mostrato nela ripresa: "Nel secondo tempo le ragazze sono arrivate spesso nell'area interista, però bisogna approfittarne ed essere micidiali perché non capita spesso di trovare spazi contro queste squadre. Quando si gioca con squadre con organico differente, come l’Inter, diventa oggettivamente più dura. Non mi lamento delle ragazze, c’è impegno sotto ogni punto di vista".