"La palla pesava molto perché eravamo sotto di un gol e avevo tutto nelle mie mani. Quando sono andato a battere il rigore avevo fiducia, sono contento di segnato perché il mio gol ha permesso di pareggiare la partita contro una grandissima squadra". Così Franck Kessié, parlando ai canali ufficiali dell'Atalanta, dopo il 4-4 tra la Dea e l'Inter, raggiunto grazie a una sua trasformazione dal dischetto.

Che partita è stata?

"Non è stata facile, lo sapevamo di aver di fronte grandi giocatori. Noi stiamo cercando di trovare l'equilibrio giusto, abbiamo fiducia nel mister e nel suo staff. Ringraziamo anche i tifosi che ci hanno spinto verso il pareggio".