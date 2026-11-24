"L'infortunio di Moise Kean? Non ci sono soldi per questo mercato di gennaio, non prenderemo un altro attaccante". Sono le parole, un po' sorprendenti, pronunciate dal presidente del Como Mirwan Suwarso prima della partita di Champions contro l'AEK Atene ai microfoni di Sky Sport. "I prestiti? Se avremo un'opportunità, la prenderemo in considerazione: ma il programma è di non acquistare nessuno".