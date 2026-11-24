Solito 3-5-2 per Cristian Chivu che domani è chiamato a tenere viva la striscia di vittorie con la sua Inter in Champions League nel match di San Siro contro lo Stoccarda. Per quel che riguarda le possibili scelte di formazione, secondo Sky Sport davanti a Josep Martinez dovrebbe essere proposto il terzetto difensivo composto da Yann Bisseck che tornerebbe quindi ad avere una maglia da titolare, Manuel Akanji e Alessandro Bastoni.

A destra è pronto a riprendersi il posto Andy Diouf dopo le partite giocate da Djed Spence, mentre sull'altra corsia vige l'unico vero dubbio che coinvolge Federico Dimarco e Carlos Augusto. Ci saranno in mezzo Nicolò Barella, Petar Sucic e Curtis Jones. Davanti si va verso la conferma del tandem Pio Esposito-Marcus Thuram che tanto bene ha fatto in quel di Bergamo: il francese è avanti su Lautaro, dopo aver svolto anche nell'ultima seduta parte di lavoro personalizzato.

Questo quindi il possibile undici:

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu