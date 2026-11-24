La finale di Copa Libertadores contro il Palmeiras, in programma sabato a Montevideo, è destinata a essere l'ultima partita con la maglia dell'Estudiantes de la Plata per Tomas Palacios. Come riportato da TyC Sports, infatti, il River Plate è pronto a chiudere la trattativa per l'acquisto del difensore argentino, arrivato al Pincha in prestito dall'Inter. Il giocatore ha già dato il suo consenso affinché vadano avanti le trattative col club nerazzurro, peraltro già in una fase avanzata, coi Millonarios che puntano all'acquisto definitivo del classe 2003.

🚨[EXCLUSIVO} #River tiene negociaciones avanzadas por Tomás Palacios #River buscará adquirir de manera definitiva al central zurdo de 23 años El Sábado sería su último partido en #EDLP El futbolista prestó conformidad para que avancen las tratativas con #Inter https://t.co/fC4Y0FGiFa — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) November 24, 2026