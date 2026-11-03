Prima dell'inizio della partita al De Kuip contro il Feyenoord, Carlos Augusto si concede brevemente ai microfoni di InterTV: "Sappiamo che la Champions League non è semplice, abbiamo preparato bene la partita, abbiamo parlato tra di noi e siamo pronti per dare continuità al percorso e tornare a vincere".

Il Feyenoord è una squadra intensa con giocatori forti davanti e a centrocampo. Quali contromisure andranno adottate?

Sappiamo che loro in casa giocano molto aggressivi, sono molto forti, hanno qualità. In questi due giorni abbiamo lavorato bene per dare il meglio. La cosa importante è capire i momenti, fare del nostro meglio per portare la partita a casa".

Quali fattori saranno determinanti?

"Tutte le partite di Champions dipendono dai dettagli, contro Brugge e Shakhtar è stato così. Dobbiamo essere concentrati perché i dettagli fanno la differenza soprattutto quando giochi fuori casa. Ma noi ci siamo preparati".