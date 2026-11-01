"Una serata speciale, felice di averla vissuta con questa maglia. FORZA MILAN". Con questo breve commento il terzino sinistro del Milan, Diawara, ha esultato dopo la vittoria che i rossoneri hanno ottenuto contro i nerazzurri in una serata dove sono emersi tanti difetti a livello di atteggiamento della squadra di Chivu, che ora deve voltare pagina sin da martedì per affrontare la Champions nel migliore dei modi rialzandosi subito.

Sezione: L'avversario / Data: Dom 01 novembre 2026 alle 19:24
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione