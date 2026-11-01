"Una serata speciale, felice di averla vissuta con questa maglia. FORZA MILAN". Con questo breve commento il terzino sinistro del Milan, Diawara, ha esultato dopo la vittoria che i rossoneri hanno ottenuto contro i nerazzurri in una serata dove sono emersi tanti difetti a livello di atteggiamento della squadra di Chivu, che ora deve voltare pagina sin da martedì per affrontare la Champions nel migliore dei modi rialzandosi subito.