Il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan non deve diventare un tema della prossima campagna elettorale. È la posizione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che è intervenuto sulle divisioni nel centrosinistra e sulle posizioni espresse dai candidati alle primarie sul futuro di San Siro. “Rimettere in discussione il progetto dello stadio e farne anche un tema da campagna elettorale innanzitutto credo che rischia di essere un danno per la sinistra”, ha dichiarato il primo cittadino. Che poi ha ricordato il percorso che ha portato all’approvazione della vendita in Consiglio comunale, sottolineando le difficoltà affrontate per arrivare a una decisione condivisa. “La sinistra in certi momenti è meravigliosa, con grande fatica ha preso delle decisioni, come arrivare all’approvazione in Consiglio comunale della vendita, che è stata veramente un’operazione molto faticosa. La decisione è stata presa e se si cominciano a contestare le decisioni del Consiglio comunale allora vale tutto. Quindi non solo è inutile ma certamente non fa il gioco della sinistra”

Sala ha commentato anche la provocazione del presidente del Senato Ignazio La Russa sulla possibilità di realizzare due stadi vicini: “Lancia una provocazione e tutti abboccano. È una cosa che veramente non è comprensibile”. Infine, ha rivolto un appello diretto ai candidati del centrosinistra affinché San Siro non venga trascinato nel dibattito elettorale, rispondendo con un “assolutamente sì” alla domanda sulla necessità di tenere fuori il progetto dalla campagna.