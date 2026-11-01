Anche Givairo Read è deluso per i punti persi dal Feyenoord contro il Fortuna Sittard, ma è comunque riuscito a fare una chiacchierata tranquilla con il suo amico Shiloh 't Zand, autore del gol degli avversari ai quali è stato girato in prestito proprio dalla squadra di Rotterdam, dopo la partita: "Gli ho detto scherzando: resta umile. È stato un gol bellissimo e siamo buoni amici. Mi dispiace per quel gol, ma sfortunatamente è arrivato contro di noi. Abbiamo creato molte occasioni, ma non siamo riusciti a concretizzarle. Poi diventa difficile contro chiunquei", ha dichiarato Read a ESPN.

Read ha trovato particolarmente frustrante il fatto che il Fortuna sia riuscito a segnare dalle poche occasioni create. "Delle due occasioni che hanno avuto, una è finita dritta in rete. È davvero un'amarezza. Se chiudi la partita, non ci sono problemi. Avremmo dovuto anche difendere meglio in occasione del gol, ma è stato sfortunato il modo in cui ha ricevuto la palla. Avremmo potuto essere molto più aggressivi. È stata dura, ma sapevamo che sarebbe stata una partita di questo tipo. Abbiamo cercato di rimanere pazienti, ma bisogna anche trovare i momenti per impostare il gioco. Abbiamo avuto una buona occasione con Gjivai nel primo tempo e qualcun'altra in seguito. Non voglio definirla una crisi, ma sappiamo che dobbiamo migliorare".