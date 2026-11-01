Intervenuto brevemente ai microfoni ufficiali del club, Federico Coppitelli, tecnico del Cosenza, ha brevemente commentato la vittoria di misura contro l'Inter U23: "È stata una prestazione superlativa quella dei miei ragazzi contro una squadra che se, oggi avesse vinto, sarebbe andata al quarto o quinto posto. Quindi sicuramente siamo stati molto bravi".