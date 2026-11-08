Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro l'Inter: "Non abbiamo iniziato bene la partita, abbiamo sbagliato alcuni passaggi, non eravamo in fiducia. Dobbiamo fare i complimenti all'Inter che ha giocato molto meglio. Siamo all'interno di un percorso diverso rispetto alla nostra abitudine, giocando ogni tre giorni. Non dobbiamo ammazzare nessuno, ma ringraziare i ragazzi per ciò che stanno facendo. L'Inter ha meritato la vittoria, dobbiamo dargli la mano. La nostra esigenza si alza sempre, dobbiamo continuare così. Non cerco alibi, il calcio è così e l'allenatore si deve adattare. La mia responsabilità è quella di cercare soluzioni. Avevamo solo due centrali, ho provato ad aiutare la squadra schierando Smolcic. Mi fa un po' male il come abbiamo perso, con quei due palloni persi con troppa leggerezza, ciò ti fa perdere fiducia perché nelle transizioni l'Inter è molto forte, sicuramente la più forte in Europa".

Lei non si lamenta mai, nonostante le assenze nella linea arretrata. Cosa annota dell'Inter che può portare alla gara di ritorno?

"Loro sono una delle migliori squadre sui contropiedi e su palle inattive. Hanno fatto 13 falli, li fanno bene anche se non vengono ammoniti. In queste partite anche lo spezzare il ritmo può cambiare l'andamento. Questi dettagli ti fanno capire l'esperienza che hanno loro, e a noi manca".

