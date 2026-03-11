C'è spazio anche per il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, al The Peak di Coca-Cola, spazio interattivo creato dall'azienda dalla celeberrima bibita in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 per permettere a tutti gli appassionati di sport e non solo un'esperienza immersiva tra due mondi. Il The Peak, allestito in Piazza del Cannone, Parco Sempione a Milano ha avuto tra gli ospiti illustri passati nel corso delle settimane anche l'ex capitano dell'Inter che per l'occasione si è dilettato a si è dilettato a 'creare' una lattina personalizzata del celebre soft drink.