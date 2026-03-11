Interpellato nei giorni scorsi da ESPN sulle possibilità di Stefan de Vrij di poter disputare il prossimo Mondiale con i Paesi Bassi, il CT degli Oranje Ronald Koeman ha risposto in maniera sibillina: "Abbiamo la massima competizione tra i giocatori nel settore difensivo. Matthijs de Ligt è infortunato, Stefan non gioca molto e, per fortuna, Nathan Aké ha giocato di nuovo per il Manchester City". Ma la situazione di De Vrij all'Inter è precaria? "Bisogna guardare il minutaggio. Ma non è il fattore determinante per me. Guardo anche le personalità della squadra, l'esperienza all'interno della squadra. Tutto questo parla a suo favore".

Koeman poi aggiunge: "Anche questi ragazzi sentono il bisogno di giocare, ma io lavoro principalmente con un gruppo solido perché ho fiducia in loro. Ci conosciamo bene e, dal punto di vista qualitativo, fanno ancora parte della nazionale olandese. Ma bisogna pur giocare qualche partita".