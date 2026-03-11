Le rassicurazioni di Gianni Infantino, che nelle scorse ore si era fatto portavoce delle parole di Donald Trump che, a suo dire, non avrebbe fatto nessuna opposizione alla presenza dell'Iran ai Mondiali 2026, sembrano essere evaporate. Questo perché la FAZ ha riportato le parole del ministro dello Sport iraniano Ahmad Donjamali che ha escluso la partecipazione del Team Melli alla kermesse iridata. "Dal momento che questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, non abbiamo alcuna intenzione di partecipare ai Mondiali. Sono state imposte misure malvagie intraprese contro l'Iran oltre a due guerre in otto o nove mesi e diverse migliaia dei nostri cittadini sono stati uccisi".