Le rassicurazioni di Gianni Infantino, che nelle scorse ore si era fatto portavoce delle parole di Donald Trump che, a suo dire, non avrebbe fatto nessuna opposizione alla presenza dell'Iran ai Mondiali 2026, sembrano essere evaporate. Questo perché la FAZ ha riportato le parole del ministro dello Sport iraniano Ahmad Donjamali che ha escluso la partecipazione del Team Melli alla kermesse iridata. "Dal momento che questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, non abbiamo alcuna intenzione di partecipare ai Mondiali. Sono state imposte misure malvagie intraprese contro l'Iran oltre a due guerre in otto o nove mesi e diverse migliaia dei nostri cittadini sono stati uccisi".
Sezione: News / Data: Mer 11 marzo 2026 alle 14:22
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Season Ranking, batosta Atalanta e l'Italia perde terreno: quinto posto in Champions sempre più lontano
CIES - Valore giocatori di proprietà, comanda il Chelsea. Inter prima italiana, Lautaro oltre i 100 mln
Mondiali 2026, l'Iran non ci sarà. L'annuncio del Ministro dello Sport: "Contro di noi misure malvagie"
Altre notizie
Mercoledì 11 mar
- 15:19 Season Ranking, batosta Atalanta e l'Italia perde terreno: quinto posto in Champions sempre più lontano
- 15:05 CIES - Valore giocatori di proprietà, comanda il Chelsea. Inter prima italiana, Lautaro oltre i 100 mln
- 14:51 Roma, operazione e stagione finita per Ferguson. E così anche l'esperienza in giallorosso
- 14:36 Psicodramma Kinsky al Tottenham, ma Tudor difende la sua scelta: "Vicario era sotto pressione"
- 14:22 Mondiali 2026, l'Iran non ci sarà. L'annuncio del Ministro dello Sport: "Contro di noi misure malvagie"
- 14:07 Moratti: "Scudetto Inter non in discussione, ma bisogna iniziare a correre. Mi proposero il Napoli, però..."
- 13:53 Atalanta, Musah guarda al campionato: "Col Bayern sconfitta netta, archiviamo e pensiamo all'Inter"
- 13:39 Sky - L'Inter al lavoro: Thuram in gruppo. Ancora personalizzato per Bastoni, Lautaro e Calhanoglu
- 13:24 CdS - Bayern Monaco, calcio spettacolo a Bergamo sotto gli occhi di Ausilio e Baccin
- 13:10 Tudor, assist all'Inter: Vicario sempre più in uscita dal Tottenham. Ma i nerazzurri hanno pronta l'alternativa
- 12:56 Repice: "Il derby non ha riaperto nulla. Potevo raccontare la partita due ore prima"
- 12:42 "Mani" di Ricci scatena una rissa in un bar nel pieno centro di Rovigo
- 12:29 Inter Women, Glionna: "Si può fare sempre meglio. La semifinale di Coppa Italia con la Roma? Sarà molto dura"
- 12:15 Serie A, 29esima giornata: Inter-Atalanta sarà diretta da Manganiello. Gariglio con Chiffi al VAR
- 12:00 videoITALIA sbranata in CHAMPIONS, quanta IPOCRISIA: chiedete SCUSA all'INTER di SIMONE INZAGHI!
- 11:45 Solidarietà tra portieri per Kinsky: Sommer rincuora il collega con le parole di De Gea
- 11:30 De Vrij ai Mondiali, Koeman: "All'Inter gioca poco, ma altri fattori parlano a suo favore"
- 11:16 Retroscena dal Corsera: Inter e Juventus decisive per far saltare la riunione arbitri-allenatori
- 11:02 Il Messaggero - La nuova Inter ripartirà da Lautaro. In cinque saluteranno, molti restano in bilico
- 10:48 Trezeguet: "Dieci anni di Juve. Ma dopo il primo anno potevo andare all'Inter: vi racconto"
- 10:34 Serena: "Gestione Inzaghi opaca nel finale, ma che gioco: con gli attaccanti di quest'anno..."
- 10:20 Corsera - Arbitri, stagione tra le peggiori di sempre: serve una rivoluzione. Figc e Lega discutono su tre punti
- 10:06 La Repubblica - Atalanta umiliata, quasi meglio Inter, Juve e Napoli che abbandonano in anticipo
- 09:52 Cassano: "Chivu rivoluzionerà l'Inter l'anno prossimo: ecco come". Poi attacca tutti: Inzaghi, tifosi, Barella e... Esposito
- 09:38 TS - Dumfries al lavoro nel giorno di riposo: punta l'Atalanta. E l'Inter spera... nell'Olanda
- 09:24 TS - Inter, è già allarme nazionali: da Lautaro a Calha passando per gli azzurri, la "sosta" sarà cruciale
- 09:10 GdS - Spariti gol e bomber in A: -62 in un anno, solo Lautaro in doppia cifra. L'anno scorso erano in sette
- 08:56 GdS - L'Inter guarda già all'Atalanta: Thuram ritrova Esposito. E per Bastoni...
- 08:42 CdS - Rinnovi Inter, Bisseck e Carlos Augusto i primi. Novità su Dimarco. E per Sommer spunta una nuova ipotesi
- 08:28 GdS - Bastoni, già oggi il consulto decisivo in vista dell'Atalanta: la speranza è che...
- 08:14 GdS - Dumfries è pronto: dentro dal 1' contro l'Atalanta. E anche Dimarco ne trae giovamento
- 08:00 CdS - Futura Inter, c'è un dubbio Calhanoglu: ha senso così? Da Koné a Jones, i piani nerazzurri in mediana
- 00:00 Non dimenticatevi di Chivu
Martedì 10 mar
- 23:45 Pazzini: "Discorso Scudetto comunque chiuso. Derby, vanno fatti i complimenti al Milan"
- 23:30 Atalanta, Pasalic e Palladino in coro: "Abbiamo sempre reagito e lo faremo anche con l'Inter"
- 23:15 Toni: "Chivu ha fatto cose importanti. Se mettiamo in dubbio l'unico tecnico che vince, allora gli altri?"
- 23:00 UCL - Flop Atalanta, il Bayern Monaco passeggia a Bergamo e ne fa sei. Cinquina Atleti, ok il Gala
- 22:45 Platini: "Fossi nella FIFA userei il VAR in due casi. Infantino buon numero due, non un numero uno"
- 22:30 Barella, da mito a capro espiatorio. Lui resta fedele a sé stesso, s'improvvisa cuoco e non punta alle 'pin'
- 22:15 Oltre 2 milioni di spettatori per Milan-Inter su DAZN: è la quarta partita più vista dell'anno
- 22:00 Giudice Sportivo - Vecchi a Vicenza senza lo squalificato Stante. Seconda ammonizione per Cocchi
- 21:45 Colonnese: "VAR un disastro per tutti. Inter delusa da Chivu per la Champions, ora spera nello Scudetto"
- 21:30 Tottenham sempre più in basso: disastro Kinsky a Madrid, Tudor inserisce Vicario alla disperata dopo 17'
- 21:15 F. Galli: "Il tocco di Ricci? Comincio ad avere dubbi sull'uniformità delle decisioni arbitrali"
- 21:00 AS - Lo paragonano a Roberto Carlos: il 15enne Okorie ha scelto il Real Madrid. C'erano Inter e Juve
- 20:45 Serena: "Prossime tre gare cruciali, se l'Inter esce con un vantaggio sul Milan può dirsi tranquilla"
- 20:30 Zago crede in Luis Henrique: "Per me è fortissimo, ma si deve ancora adattare all'Inter. Può crescere e migliorare"
- 20:15 videoIl GALA, gli INFORTUNI, ZIELINSKI e il FIGLIOL PRODIGO. CALHA lo sai CHE... FORSE è FINITA?
- 20:00 Il messaggio di Valentin Carboni dopo l'operazione: "Ora la riabilitazione". E c'è il ringraziamento all'Inter
- 19:45 Serie C, lunedì l'Inter U23 attesa dal Vicenza: dirigerà Luongo di Frattamaggiore
- 19:30 Eto'o compie 45 anni, l'Inter: "Ci ha aiutato a raggiungere traguardi straordinari grazie a carisma e spirito di sacrificio"
- 19:15 In Spagna - Inter, Lunin è l'ideale candidato per il dopo-Sommer: c'è l'ok di Chivu. La strategia
- 19:00 Il Resto del Carlino - Post-Tarantino, in casa Inter c'è anche il ritorno di fiamma per Catellani
- 18:45 In Francia - PSG deluso da Dro Fernandez, ora si vira su Kostov: intensificati gli sforzi per il serbo
- 18:30 Wesley Sneijder torna in campo: l'ex interista gioca 20 minuti con una squadra dilettantistica di Utrecht
- 18:15 La Premier approva il sistema Squad Cost Ratio, la UEFA non ci sta: "Si mina l'equilibrio del calcio europeo"
- 17:50 CF - Inter e Milan, superato il milione di spettatori per la sesta stagione di fila. Sorpasso rossonero sui nerazzurri
- 17:30 videoIl 'non rigore' di Ricci nel derby e le polemiche arbitrali: il pensiero di Andrea Bosio durante il 'Salotto di FcInterNews'
- 17:15 Vicenza, promozione in Serie B contro l'Inter U23? Leverbe: "La prepareremo come sempre"
- 17:00 Montolivo: "Scudetto, rimonta improbabile del Milan. Ma l'Inter deve stare molto attenta alla gara con l'Atalanta"
- 16:45 Romano: "Calhanoglu, discorso rinnovo in bilico. La separazione e fine stagione non è utopia"
- 16:27 Bordocam, quello che non si è visto del derby: le reazioni agli errori di Mkhitaryan e Dimarco e le proteste dell'Inter dopo il triplice fischio
- 16:10 Lunedì sera Vicenza-Inter, arbitra Rosario Luongo di Frattamaggiore
- 15:55 Viva El Tour, oltre a Zanetti anche Morata nella tappa milanese
- 15:42 L'ex preparatore dei portieri del Napoli: "Meret andrà via, Inter o Juventus nel suo futuro"
- 15:30 Napoli, altro guaio fisico: lesione distrattiva della fascia plantare per Vergara
- 15:21 Tonolini (AIA): "Braccio di Ricci? Doveri valuta correttamente, nessun dubbio. Ricordiamo Dumfries in Napoli-Inter"
- 15:02 Playoff Mondiale, Grosso: "Servirà spensieratezza, ma anche il giusto timore"
- 14:49 TS - La Sampdoria a Lombardo, ma c'è la suggestione Mancini: clamoroso ritorno a Genova?
- 14:35 I tifosi della Lazio annunciano una tregua: "Contro il Milan l'ultimo spettacolo coreografico"