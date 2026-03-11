Un posto da titolare già contro l'Atalanta e poi sotto col rush finale. Denzel Dumfries, come si legge su Tuttosport, si prepara a tornare al centro del progetto Inter. Ieri l'olandese era ad Appiano Gentile per lavorare, pur nel giorno libero concesso da Chivu.

Ritrovare l'olandese è fondamentale, se riuscirà a ritrovare la forma e sotto questo punto di vista all'Inter si augurano (dovrebbe accadere) che venga convocato da Koeman per le amichevoli contro Norvegia e Ecuador, in modo da mettere minuti nelle gambe.