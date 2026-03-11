FC Internazionale Milano e Opus presentano 'Inter The Opus 118 Marquee Edition', una straordinaria celebrazione dei 118 anni di storia nerazzurra. Strettamente limitata a 118 copie numerate a mano, questa opera si spinge oltre la produzione editoriale per diventare un monumentale oggetto d’arte, che immortala i trionfi più iconici del club, i suoi momenti leggendari e la devozione incrollabile degli Interisti di tutto il mondo. È un’opera pensata per la posterità.

Nel corso di tutta la stagione il team creativo di Opus ha lavorato in collaborazione con gli storici dell’Inter, con i custodi dell’archivio del Club e con diverse figure autorevoli per produrre il più lussuoso tributo alla legacy Nerazzurra mai realizzato. Insieme hanno esplorato la memoria dell’Inter e ne hanno svelato i più rari tesori, fotografie e documenti straordinari mai pubblicati prima. A completamento di questi materiali, nuove immagini sono state realizzate solo per questa edizione, catturando con sguardo artistico la passione, l’innovazione e lo spirito indomabile che contraddistinguono l’Inter.

Il risultato non è una semplice cronistoria delle vittorie nerazzurre, ma la celebrazione di un Club che travalica i confini del calcio per influenzare anche la cultura globale, il racconto emozionante di tutto ciò che significa essere "Internazionale. Dal 1908".

Questo sarà il primo Opus dedicato a una squadra di Serie A, entrando così a far parte della prestigiosa Opus Collection, che già comprende alcune delle realtà più iconiche dello sport, della musica e dello spettacolo a livello mondiale.

Inter The Opus 118 Marquee Edition è un capolavoro da collezione, creato con intransigente precisione artigianale. Stampato secondo i più alti standard, è decorato con un crest realizzato in argento sterling placcato in oro a 22 carati incastonato in una sontuosa copertina assemblata a mano.

Un elemento distintivo di questa edizione è la Inter ‘Wet Plate’ photographic Collection. Un tributo alla storia e all’artigianalità, questa collezione è stata realizzata con un processo fotografico sviluppato più di 150 anni fa, che prevede la creazione di immagini su lastre di metallo trattate chimicamente. Degli scatti esclusivi tratti nella Sala Trofei ed a San Siro compongono il cuore di questa serie, riprodotti su stampe agli alogenuri d'argento di grande formato, la cui profondità luminosa rievoca la bellezza enigmatica delle lastre di metallo originali.

Per rendere ancora più unica questa edizione Opus, chi la acquista potrà scegliere di inserire proprie fotografie e ricordi preziosi in pagine aggiuntive nella propria copia, grazie al servizio “Tailor Made” offerto dalla casa editrice.

Dal peso di oltre 34kg, della misura di un metro quando aperta e composta da più di 800 pagine, la 118 Marquee Edition è monumentale sia nell’impatto che nel suo significato. Dal prezzo di 19.080 €, Inter The Opus 118 Marquee Edition non è solo un libro, ma un simbolo di devozione, un’affermazione di fedeltà ed un’eredità preziosa per generazioni di veri Interisti.

Inter The Opus sarà completato al termine di questa stagione sportiva e sarà disponibile anche in altri due formati differenti e più piccoli per i tifosi e gli appassionati di tutto il mondo.

Pre-ordini, prenotazioni e manifestazioni di interesse su www.thisisopus.com/inter

Altri dettagli e richieste a enquiries@thisisopus.com

INTER PORTRAITS COLLECTION

La Marquee Edition comprende anche la Inter Portraits Collection: 26 fotografie dei giocatori della Prima Squadra e di Legend nerazzurre, ritratti dal celebre fotografo Opus Zenon Texeira. Prodotti in stampa ultra-HD su carta di alta qualità, i ritratti di Texeira trasformano delle icone sportive in soggetti d’arte.