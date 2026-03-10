I rapporti tra Inter e Modena sono ottimi, come testimonia la recente operazione per il passaggio in estate di Yanis Massolin dai gialloblu emiliani ai nerazzurri. Adesso, però, a percorrere la stessa strada potrebbe essere non un giocatore, ma un dirigente: secondo Il Resto del Carlino, infatti, per la sostituzione di Massimo Tarantino, destinato a lasciare l'Inter per andare alla Roma, in Viale della Liberazione hanno inserito in lista anche il nome di Andrea Catellani, attuale direttore sportivo dei Canarini.
Catellani, tra l'altro, fu corteggiato dai nerazzurri proprio prima di approdare al Modena tre anni fa, quando Roberto Samaden passò all’Atalanta. Poi, Catellani scelse il Modena, fino a diventarne direttore sportivo. Non ci sono al momento i presupposti che conducono ad una vera trattativa, si premura di precisare il quotidiano: il Modena fa leva su Catellani anche per le strategie future, e lui è molto legato al club per i numerosi progetti in essere e per le prospettive di crescita.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 21:15 F. Galli: "Il tocco di Ricci? Comincio ad avere dubbi sull'uniformità delle decisioni arbitrali"
- 21:00 AS - Lo paragonano a Roberto Carlos: il 15enne Okorie ha scelto il Real Madrid. C'erano Inter e Juve
- 20:45 Serena: "Prossime tre gare cruciali, se l'Inter esce con un vantaggio sul Milan può dirsi tranquilla"
- 20:30 Zago crede in Luis Henrique: "Per me è fortissimo, ma si deve ancora adattare all'Inter. Può crescere e migliorare"
- 20:15 videoIl GALA, gli INFORTUNI, ZIELINSKI e il FIGLIOL PRODIGO. CALHA lo sai CHE... FORSE è FINITA?
- 20:00 Il messaggio di Valentin Carboni dopo l'operazione: "Ora la riabilitazione". E c'è il ringraziamento all'Inter
- 19:45 Serie C, lunedì l'Inter U23 attesa dal Vicenza: dirigerà Luongo di Frattamaggiore
- 19:30 Eto'o compie 45 anni, l'Inter: "Ci ha aiutato a raggiungere traguardi straordinari grazie a carisma e spirito di sacrificio"
- 19:15 In Spagna - Inter, Lunin è l'ideale candidato per il dopo-Sommer: c'è l'ok di Chivu. La strategia
- 19:00 Il Resto del Carlino - Post-Tarantino, in casa Inter c'è anche il ritorno di fiamma per Catellani
- 18:45 In Francia - PSG deluso da Dro Fernandez, ora si vira su Kostov: intensificati gli sforzi per il serbo
- 18:30 Wesley Sneijder torna in campo: l'ex interista gioca 20 minuti con una squadra dilettantistica di Utrecht
- 18:15 La Premier approva il sistema Squad Cost Ratio, la UEFA non ci sta: "Si mina l'equilibrio del calcio europeo"
- 17:50 CF - Inter e Milan, superato il milione di spettatori per la sesta stagione di fila. Sorpasso rossonero sui nerazzurri
- 17:30 videoIl 'non rigore' di Ricci nel derby e le polemiche arbitrali: il pensiero di Andrea Bosio durante il 'Salotto di FcInterNews'
- 17:15 Vicenza, promozione in Serie B contro l'Inter U23? Leverbe: "La prepareremo come sempre"
- 17:00 Montolivo: "Scudetto, rimonta improbabile del Milan. Ma l'Inter deve stare molto attenta alla gara con l'Atalanta"
- 16:45 Romano: "Calhanoglu, discorso rinnovo in bilico. La separazione e fine stagione non è utopia"
- 16:27 Bordocam, quello che non si è visto del derby: le reazioni agli errori di Mkhitaryan e Dimarco e le proteste dell'Inter dopo il triplice fischio
- 16:10 Lunedì sera Vicenza-Inter, arbitra Rosario Luongo di Frattamaggiore
- 15:55 Viva El Tour, oltre a Zanetti anche Morata nella tappa milanese
- 15:42 L'ex preparatore dei portieri del Napoli: "Meret andrà via, Inter o Juventus nel suo futuro"
- 15:30 Napoli, altro guaio fisico: lesione distrattiva della fascia plantare per Vergara
- 15:21 Tonolini (AIA): "Braccio di Ricci? Doveri valuta correttamente, nessun dubbio. Ricordiamo Dumfries in Napoli-Inter"
- 15:02 Playoff Mondiale, Grosso: "Servirà spensieratezza, ma anche il giusto timore"
- 14:49 TS - La Sampdoria a Lombardo, ma c'è la suggestione Mancini: clamoroso ritorno a Genova?
- 14:35 I tifosi della Lazio annunciano una tregua: "Contro il Milan l'ultimo spettacolo coreografico"
- 14:21 Giudice sportivo, pioggia di multe dopo il derby: punito Baccin per le proteste nei confronti di Doveri. Il Milan...
- 14:07 I ricordi da interista di Infantino: "Beccalossi ci faceva sognare, Altobelli segnò in finale nell'82. Ronaldo spettacolare"
- 13:52 Collovati: "Inter, derby fotocopia del Bodo/Glimt. Ma solo un crollo riaprirebbe il campionato"
- 13:38 Inter e Milan in testa alla classifica del valore del main sponsor. La Roma entra in gioco
- 13:24 Mazzola: "Derby, Inter nettamente sotto le aspettative. Scudetto a portata di mano, Chivu e i ragazzi non si devono abbattere"
- 13:10 TS - Inter scudettata? Toccherebbe un doppio primato: non è mai successo che...
- 12:56 Il Resto del Carlino - Settore giovanile Inter, chi al posto di Tarantino? Spunta Catellani. Ma il Modena...
- 12:42 Croazia, Sucic convocato per i due test negli USA. Dalic: "Molti giocatori hanno ottenuto uno status migliore nel club"
- 12:28 Sky - Inter, 4 giocatori alla Pinetina nel giorno di riposo. Dumfries torna dal 1' con l'Atalanta? Lautaro punta la Fiorentina
- 12:14 Croazia, a fine mese due test match negli Stati Uniti: anche Petar Sucic nella lista di Dalic
- 12:00 videoDal MILAN all'ATALANTA, settimana cruciale. CHIVU ritrova DUE TITOLARISSIMI. Su THURAM...
- 11:45 GdS - Inter-Juventus, Rocchi ha deciso: La Penna è pronto a tornare ad arbitrare in A
- 11:30 Corsera - Arbitri, manca linea comune: pioggia di proteste. Salta il confronto con tecnici e dirigenti. Ma nella prossima stagione...
- 11:16 TS - Inter, Chivu torna psicologo ma c'è una differenza rispetto all'estate. E c'è un dato che farà riflettere
- 11:02 TS - Inter orfana di Lautaro, crollo di media punti e media gol: le statistiche parlano da sole
- 10:48 TS - Inter e Milan, calendari a confronto nelle ultime dieci: gli ostacoli maggiori
- 10:43 Incredibile AIA: Doveri assolto su Ricci. Ma ascoltate cosa disse Rocchi dopo il rigore di Bisseck in Inter-Lazio
- 10:34 CdS - Convinzione Inter: il rigore di Ricci è evidente, ma niente alibi. Ecco le parole di Chivu alla squadra
- 10:20 Condò 'dritto' su Oaktree: "Inter finita dieci mesi fa. Basta per questo Scudetto, poi serve rifondare. E spendere"
- 10:06 CdS - Nazionale, Pisilli "ruba" il posto a Frattesi? Volata prima delle convocazioni, ma c'è una terza via
- 09:52 Trevisani: "Rigore di Ricci, a parti invertite milanisti in strada a parlare di Marotta League"
- 09:38 Capello: "Scudetto? Può perderlo solo l'Inter, a una condizione. Nel 2007 col Real ero come il Milan oggi: ai giocatori dissi che..."
- 09:24 Bierhoff: "Rimonta Milan? Ci credo, ecco come. Dal derby un segnale chiaro"
- 09:10 Rummenigge: "Inter col fuori col Bodo? Col Real sarebbe stato più facile concentrarsi"
- 08:56 Simic: "Il mio incontro con la Triade prima di Inter e Milan. Che accoglienza in nerazzurro: ricordo che..."
- 08:42 Calhanoglu, obiettivo rientro: ecco i tempi. Futuro all'Inter? A bocce ferme, ma si terra conto di...
- 08:28 CdS - Attacco Inter, numeri recenti in crollo. Esposito-Bonny? C'è un dato da considerare
- 08:14 GdS - Inter, ecco i rinforzi: contro l'Atalanta con Thuram e... Dumfries. E per Lautaro...
- 08:00 GdS - Day after Inter, ecco cosa è successo: dai dialoghi tra Chivu e la dirigenza alle parole alla squadra
- 00:00 Marotta League dove sei?
- 23:50 Buon compleanno Inter. Una storia (e che storia) di 118 anni
- 23:35 Atalanta, Pasalic: "Bayern Monaco una delle migliori al mondo, cercheremo di fare un'altra impresa"
- 23:20 Adani: "Inter, derby peggiore rispetto a quello d'andata. Allegri ha vinto la sfida con Chivu perché..."
- 23:05 Cassano: "Derby spettacolo indegno, lo dice anche il NYT. Inter grande delusione, una cosa mi ha dato fastidio"
- 22:50 Ventola: "Derby deludente: Milan bene un tempo, l'Inter non ha giocato. Tutti i nerazzurri insufficienti"
- 22:45 Colpo di coda della Lazio: Marusic-gol nel recupero, Sassuolo battuto 2-1
- 22:35 Materazzi risponde allo sfottò dell'amico milanista DJ Ringo: "Vi vediamo ancora dallo specchietto. Tranquillo a +7? Non piangere..."
- 22:21 Milan, Saelemaekers: "Contro Dimarco guai perdere la concentrazione. Ieri grande vittoria di squadra"
- 22:07 Simonelli incensa la Serie A: "Torneo avvincente, da guardare sempre fino all'ultimo minuto"
- 21:53 Voce al tifoso - Pareri sparsi dopo la sconfitta nel derby
- 21:38 Ambrosini non ha dubbi: "L'Inter può iniziare a sentire il fiato sul collo dal punto di vista psicologico"
- 21:24 Milan, Rabiot esalta lo spirito di gruppo: "Bisogna difendere in undici, anche Leao ci ha dato una grande mano"
- 21:10 Di Canio: "Campionato riaperto? Ieri ho visto un'Inter impaurita. C'è una psicosi verso il Milan"