I rapporti tra Inter e Modena sono ottimi, come testimonia la recente operazione per il passaggio in estate di Yanis Massolin dai gialloblu emiliani ai nerazzurri. Adesso, però, a percorrere la stessa strada potrebbe essere non un giocatore, ma un dirigente: secondo Il Resto del Carlino, infatti, per la sostituzione di Massimo Tarantino, destinato a lasciare l'Inter per andare alla Roma, in Viale della Liberazione hanno inserito in lista anche il nome di Andrea Catellani, attuale direttore sportivo dei Canarini.

Catellani, tra l'altro, fu corteggiato dai nerazzurri proprio prima di approdare al Modena tre anni fa, quando Roberto Samaden passò all’Atalanta. Poi, Catellani scelse il Modena, fino a diventarne direttore sportivo. Non ci sono al momento i presupposti che conducono ad una vera trattativa, si premura di precisare il quotidiano: il Modena fa leva su Catellani anche per le strategie future, e lui è molto legato al club per i numerosi progetti in essere e per le prospettive di crescita.