Stagione finita per Evan Ferguson. L'attaccante irlandese della Roma ha infatti annunciato di dover ricorrere ad un intervento chirurgico per sistemare il problema alla caviglia che lo accompagnava da mesi e che lo ha tenuto lontano dal campo da metà gennaio. "Giusto per chiarire alcune cose", ha scritto Ferguson in un post su Instagram, "ho completato con successo un'operazione chirurgica per sistemare un problema fisico. Il lavoro inizia adesso per tornare in forma e giocare di nuovo".

Un rientro che potrebbe avvenire altrove, dato che con ogni probabilità rientrerà al Brighton dopo che la Roma non attiverà la clausola per il diritto di riscatto dopo il prestito.