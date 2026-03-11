Dopo il secondo derby stagionale perso, l'Inter ritrova il sorriso ad Appiano Gentile dove nella giornata di oggi Cristian Chivu e i suoi ragazzi si sono goduti il ritorno a tutti gli effetti in gruppo di Denzel Dumfries, tornato a spingere forte. L'olandese ha già accumulato qualche minuto nelle gambe nelle ultime uscite, tra Bodo, Como e Milan, ma subentrando sempre dalla panchina e adesso punta al ritorno dal primo minuto con l'Atalanta.

Contro i cugini bergamaschi, Chivu potrebbe schierare titolare l'ex PSV Eindhoven che in caso di titolarità tornerebbe nell'undici iniziale a distanza di 125 giorni dall'ultima volta. Un come back che funge da boccata d'ossigeno per la Beneamata, orfana dei vari Calhanoglu e Lautaro. Nella giornata di oggi, Dumfries si è allenato con garra e dedizione, attirando su di sé tutti i riflettori. Il rientro dell'esterno nerazzurro è tra i più attesi della stagione anche per i tifosi che bramano fortemente di tornare a vedere le sgroppate dell'esterno di Rotterdam e non a caso l'Inter lo celebra scomodando addirittura Tupac. Come intonava il rapper newyorkese, "All eyes on him (tutti gli occhi su di lui)".