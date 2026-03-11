Ettore Messina, ex coach dell'Olimpia Milano, ospite di un evento speciale della IBBL (Italian Brands Basketball League), si è espresso in termini favorevoli sul progetto NBA Europe che vede, stando alle dichiarazioni del presidente della FIP Gianni Petrucci, anche Oaktree e l'Inter tra i possibili portatori d'interesse: "Il progetto NBA Europe sarebbe una grande opportunità per ripulire l'ecosistema in Europa. I giocatori giocano troppe partite, ed è importante creare l'abilità di avere un successo finanziario. C'è una conversazione tra Eurolega ed NBA per capire se si può arrivare ad un accordo tra le due organizzazioni, che probabilmente sarebbe nel migliore interesse dell'ecosistema del basket in Europa. Spero si trovi un percorso comune", dichiara nel corso di una conversazione al Consolato Generale d'Italia.

Aggiunge Messina: "La NBA parla con un gruppo di team, Olimpia Milano ne fa parte. Ci sono sette o otto squadre europee, e altre da creare 'artificialmente' in città come Roma, Manchester, Parigi. Stanno lavorando molto duramente".