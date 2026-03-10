Stefano Vecchi perde una pedina importante per il proprio reparto difensivo in vista della gara di lunedì contro il Vicenza: l'ammonizione rimediata nella gara contro l'Albinoleffe costa infatti un turno di squalifica a Francesco Stante. Arriva alla seconda ammonizione Matteo Cocchi, sesta sanzione invece per lo stesso tecnico interista. 

Sezione: Inter U23 / Data: Mar 10 marzo 2026 alle 22:00
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
