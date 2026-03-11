Il report settimanale del CIES Football Observatory presenta le 100 squadre al mondo con il più alto valore di trasferimento aggregato dei giocatori di proprietà, stimato secondo il loro speciale modello statistico. Il Chelsea è in testa alla graduatorio con un totale di 1.732 milioni di euro distribuiti su 54 giocatori, davanti al Manchester City (1.608 milioni di euro, 47 giocatori) e al Real Madrid (1.541 milioni di euro, 36 giocatori). Il Chelsea vanta anche la migliore distribuzione del valore dei giocatori tra i suoi giocatori sotto contratto nella top 100, con il giocatore più valutato, il brasiliano Estevão (123 milioni di euro), che rappresenta solo il 7,1% del totale. 

L'Inter è la prima squadra italiana con un valore complessivo di 820 milioni di euro, con una media di 20,5 milioni per calciatore. Lautaro Martinez, con 101,8 milioni di euro, è l'elemento dal maggiore valore

