La storia d'amore tra Mauro Icardi e Wanda Nara è finita, ma le battaglie giudiziarie continuano senza freni. Secondo quanto riferisce l'Adnkronos, l'ex attaccante dell'Inter ha avviato un'azione legale per ottenere la restituzione degli immobili da lui acquistati in Italia durante il matrimonio, quando era il capitano della squadra nerazzurra.

"La questione - si legge nel lancio dell'agenzia di stampa - è stata affrontata questa mattina nella prima udienza davanti al giudice, Dott.ssa Ilaria Gentile, della V sezione civile del Tribunale di Milano, che al termine dell’udienza ha proposto la possibilità di una transazione per tentare di chiudere la controversia in via conciliativa. Mauro Icardi è assistito dagli avvocati Valeria De Vellis e Raffaele Rigitano, mentre Wanda Nara è rappresentata dall’avvocato Giuseppe Di Carlo".