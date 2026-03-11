Nicolò Tresoldi continua la sua striscia di gol per il Club Brugge. Nella partita contro l'Anderlecht, l'attaccante italo-tedesco ha segnato ancora una volta due gol, assicurando un punto ai Blauw-Zwart. Questo porta il bottino di Tresoldi a quindici gol in tutte le competizioni. Anche il compagno di squadra Aleksandar Stankovic è rimasto impressionato dale prestazioni del compagno di squadra, al punto da sbilanciarsi in un pronostico: "Sono sicuro che sarà il capocannoniere a fine stagione", ha dichiarato Stankovic a DAZN dopo la partita contro i biancomalva.

Secondo lui, una delle qualità più grandi di Tresoldi risiede nel suo posizionamento in area di rigore. "Sa sempre dove deve stare e dove arriverà la palla", dice Stankovic. "Sembra sempre facile, ma non lo è".