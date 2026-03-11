Dal giorno del 118esimo compleanno dell'Inter, FcInterNews ha deciso di ampliare la propria presenza sui social. Più contenuti e prodotti senza snaturare il nostro modo di fare informazione e di rapportarci con il mondo nerazzurro.

Oltre all'apertura del canale WhatsApp (RILEGGI QUI e CLICCA A QUESTO LINK per iscriverti) che offre la possibilità a tutti i nostri lettori di ricevere le principali notizie di giornata direttamente sull'app più famosa al mondo (l'iscrizione è completamente anonima, la privacy è protetta e costo è gratuito), la redazione ha deciso di sbarcare anche su TikTok, dove saranno presenti contenuti reel, video da Appiano Gentile, approfondimenti e curiosità.

Iscriversi al canale TikTok di FcInterNews è semplice: basta seguire il profilo fcinternews (CLICCA SU QUESTO LINK) sulla piattaforma.

Sezione: Focus / Data: Mer 11 marzo 2026 alle 16:17
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Stefano Bertocchi
autore
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.