Valentin Carboni guarda avanti con fiducia nonostante l'ennesimo grave infortunio della sua carriera. Operato con successo al ginocchio destro dopo la rottura completa del legamento crociato anteriore e la rottura parziale del legamento collaterale laterale, il fantasista argentino manda un messaggio ai suoi follower su Instagram ringraziando anche l'Inter, club proprietario del suo cartellino.

"Grazie mille a tutta la mia famiglia per il sostegno che mi date sempre - scrive il classe 2005 -. Grazie Inter e un grazie speciale al Racing per il supporto ricevuto in questi giorni, dai tifosi, dirigenti, dal corpo tecnico e soprattutto ai miei compagni e al corpo medico, grazie mille di cuore. Grazie mille anche al dottore Batista per il successo di questa operazione. Ora sì che mettiamo tutto nella riabilitazione". 

Sezione: Copertina / Data: Mar 10 marzo 2026 alle 20:00
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
autore
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.