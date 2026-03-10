Valentin Carboni guarda avanti con fiducia nonostante l'ennesimo grave infortunio della sua carriera. Operato con successo al ginocchio destro dopo la rottura completa del legamento crociato anteriore e la rottura parziale del legamento collaterale laterale, il fantasista argentino manda un messaggio ai suoi follower su Instagram ringraziando anche l'Inter, club proprietario del suo cartellino.

"Grazie mille a tutta la mia famiglia per il sostegno che mi date sempre - scrive il classe 2005 -. Grazie Inter e un grazie speciale al Racing per il supporto ricevuto in questi giorni, dai tifosi, dirigenti, dal corpo tecnico e soprattutto ai miei compagni e al corpo medico, grazie mille di cuore. Grazie mille anche al dottore Batista per il successo di questa operazione. Ora sì che mettiamo tutto nella riabilitazione".