Momento di rilancio dopo una stagione decisamente al di sotto delle attese per Benjamin Pavard all'Olympique Marsiglia, dove è arrivato dall'Inter nelle ultime ore del mercato estivo. Intervenuto su L'Equipe TV, l'ex difensore Ludovic Obraniak ha analizzato la prestazione del difensore francese contro il Tolosa, sottolineando come a suo dire il cambio di allenatore abbia giovato a Pavard: "Habib Beye ha trovato un modo per far rivivere Pavard? Sì, sta giocando sulla psicologia del giocatore. Si vede che la terapia delle coccole sta funzionando per il finale di stagione, e forse era proprio quello che ci voleva".

Obraniak critica poi l'atteggiamento dell'ex tecnico dei Phocéens: "La psicologia di un calciatore è difficile. Forse De Zerbi ha usato un po' troppo il bastone. Spero che anche Beye non usi troppo le carezze. Dici a un giocatore che è bello, brillante, fantastico: non è più lo stesso".