Cicerone nel centro sportivo 'Milanello' per CBS Sports Golazo, Zlaltan Ibrahimovic ha illustrato i progetti del Milan ai giornalisti del noto programma televisivo americano che segue da molto vicino il calcio italiano. Trovando anche il modo di scherzare, come nel suo stile, durante le presentazioni: "Dovete stare dalla parte giusta di Milano. Sapete, ci sono due parti: quella blu (l'Inter, ndr) e quella rossa (il Milan, ndr). Noi siamo la parte fashion. Benvenuti a Milanello!", le parole del Senior Advisor di RedBird.