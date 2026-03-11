In attesa del match di domani contro l'Inter, nel match questa volta valido per la semifinale d’andata di Coppa Italia, l'allenatore della Roma Femminie, Luca Rossettini ha presentato la sfida ai canali ufficiali del club giallorosso: "Cerchiamo di dare il massimo in campo" ha detto, a mo' di monito per le sue ragazze.

Affrontare di nuovo l’Inter?

"Non cambia niente, è un'altra partita da provare a vincere. Sicuramente ridurremo i momenti video, perché li abbiamo già fatti. Andremo ancora più sui particolari che ci possono essere utili per cercare di determinare in maniera positiva anche questa partita".