La Gazzetta dello Sport esprime una certezza riguardo a Denzel Dumfries: contro l'Atalanta, sabato prossimo, toccherà a lui. Sarà titolare dopo 125 giorni. Con Dumfries la squadra recupera una soluzione tattica praticamente abbandonata in sua assenza e ne sarà felice anche Federico Dimarco, che senza l'olandese è diventato ancora più centrale ma chiaramente diventa uno sfogo più prevedibile se la squadra pende completamente da un solo lato.

Come dimostrano le gare contro Como e Milan, all'Inter servono gol. Il calo di produzione offensiva può diventare pericoloso, considerato che la squadra affronterà in rapida successione Atalanta, Fiorentina, Roma e Como.