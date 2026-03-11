Come se non bastasse la posizione deficitaria in Premier League, con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione, anche la Champions League ieri sera è diventata un incubo per il Tottenham che rischia seriamente di rendere indimenticabile, nel modo peggiore, questa stagione. Al punto che nessuno dei giocatori della rosa può considerarsi certo di rimanere nella prossima, con potenziali occasioni di mercato per altri club. Tra questi c'è l'Inter, che osserva da tempo, da vicino, la posizione di Guglielmo Vicario, tra i preferiti per raccogliere l'eredità di Yann Sommer dal prossimo luglio. Un gradimento reciproco, visto che l'estremo difensore vorrebbe tornare in Italia e ha già detto sì ai nerazzurri, che già lo avrebbero accolto volentieri nell'estate 2023 dopo la cessione al Manchester United di André Onana. Cessione che non avvenne in tempi abbastanza rapidi da evitare che gli Spurs si fiondassero su Vicario pagandolo appena 18 milioni di euro all'Empoli.

Oggi la situazione è cambiata, il classe '96 non gode di fiducia (come molti compagni di squadra) e una sua partenza a fine stagione è probabile. Ieri sera tra l'altro l'allenatore Igor Tudor lo ha fatto partire dalla panchina a Madrid contro l'Atletico, dando fiducia ad Antonin Kinsky. Ed è noto com'è andata a finire per il portiere ceco. Un segnale comunque anche a Vicario, non più considerato intoccabile tra i pali del Tottenham. Un assist per l'Inter, ma anche per Juventus e Monaco che, come evidenzia la Gazzetta dello Sport, sono interessati al portiere friulano.

Qualora non fosse lui a vestirsi di nerazzurro, in Viale della Liberazione hanno un'alternativa pronta. Si tratta di Andriy Lunin, estremo difensore ucraino in forza al Real Madrid (LEGGI QUI LA NOSTRA ANTICIPAZIONE), profilo ideale per esperienza internazionale, età (classe '99) e costi (circa 20 milioni, in quanto riserva di Thibout Courtois), già sul taccuino dell'Inter qualche anno fa.