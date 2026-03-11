Ci sono anche sono tanti proprietari e azionisti di club calcistici di Serie A nella classifica dei miliardari di Forbes. Tra i proprietari di club della Serie A, i più ricchi sono i fratelli Hartono, alla guida del Como con un patrimonio aggregato stimato in 38,5 miliardi di dollari. Alle spalle degli Hartono troviamo Dan Friedkin, proprietario della Roma con un patrimonio di 11,4 miliardi di dollari stimato da Forbes e il 279° posto nella classifica globale, mentre sul terzo gradino del podio c’è la famiglia Saputo di Joey, proprietario del Bologna, con un patrimonio di 6,4 miliardi di dollari che vale il 653° posto nella classifica generale.

Dentro anche i due club di Milano: entra in classifica per la prima volta Gerry Cardinale, patron del Milan, 2274esimo con 1,8 miliardi, che però si trova decisamente indietro rispetto al numero uno di Oaktree Howard Marks, il cui patrimonio è stimato in 2,2 miliardi, cifra che gli vale la 1919esima posizione. Davanti a loro però si trovano John Elkann, Luca Percassi e anche il patron del Vicenza e di Diesel Renzo Rosso.