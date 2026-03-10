Secondo quanto riferisce Il Resto del Carlino, anche Andrea Catellani, direttore sportivo del Modena, potrebbe finire nella lista dei papabili stilata dall'Inter, che include Mattia Notari del Parma e Michele Sbravati della Juventus, per la successione di Massimo Tarantino nel ruolo di responsabile del Settore giovanile. L'apprezzamento dei nerazzurri per Catellani è di lunga data, tanto che lo corteggiarono già tre anni fa per proporgli di occupare il posto lasciato vacante da Roberto Samaden, quando decise di accasarsi all'Atalanta dopo tanti anni di onorato servizio a Milano.

Tra l'Inter e Catellani, precisano i colleghi del quotidiano, non c'è una vera trattativa. Anzi, risulta che i Canarini vogliano tenersi stretto il proprio dirigente che con la Beneamata, a gennaio, ha completato la cessione record per il club di Yanis Massolin

Sezione: Giovanili / Data: Mar 10 marzo 2026 alle 12:56
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
