Hakan Calhanoglu si è di nuovo fermato ai box. Un leggero risentimento agli adduttori della coscia destra che, come si legge sul Corriere dello Sport, non gli permette di lavorare e che gli farà saltare Inter-Atalanta, mettendolo in dubbio anche per Fiorentina-Inter.

La speranza di Chivu è riaverlo il prima possibile per potersi affidare al turco in vista del finale di stagione. A bocce ferme si parlerà anche del contratto in scadenza nel 2027, ma nel cercare di capire quale strada prendere si terrà conto anche della spirale di infortuni che lo hanno colpito anche in questa stagione.