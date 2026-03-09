Ormai manca solo l'aritmetica, ma a Vicenza è tutto pronto per celebrare il ritorno in Serie B della formazione di Fabio Gallo, che ha letteralmente spazzato via il girone A della Serie C con un ritmo da schiacciasassi. Per il Lane già lunedì prossimo potrebbe essere la data giusta per far scattare la festa: la certezza del salto di categoria potrebbe infatti arrivare nella sfida contro l'Inter Under 23, allenata dall'ex tecnico berico Stefano Vecchi. 

Dipenderà anche dal risultato dell'Union Brescia nella gara di venerdì contro l'Alcione Milano: in caso di pareggio, servirebbe una vittoria per avere la certezza aritmetica della promozione. Basterebbe invece un pareggio se la Leonessa uscisse sconfitta dal confronto con gli arancioni. 

Sezione: Inter U23 / Data: Lun 09 marzo 2026 alle 17:13
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
