Intervistato da News.Superscommesse.it, il giornalista Francesco Repice, che attraverso il microfono di 'Tutto il calcio minuto per minuto' ha accompagnato vocalmente tante serate storiche dell'Inter, dice la sua sul recente derby di Milano vinto dal Milan e sulle conseguenze di questo risultato.

Con la vittoria nel derby il Milan è a -7 dall’Inter: il discorso scudetto è riaperto?

"Non penso che con la vittoria nel derby il Milan abbia riaperto il discorso scudetto. D'accordo, mancano dieci partite e ci sono trenta punti in palio, ma l'Inter, grazie all'organico di cui dispone, è assolutamente in grado di gestire questo vantaggio. Nonostante la vittoria della squadra di Allegri non si è riaperto proprio nulla. Il capitolo scudetto è già chiuso dall'Inter".

Pensa ci sia stato poco spettacolo nel derby?

"Avrei potuto raccontare la partita già due ore prima, senza vederla. Sapevo come l'avrebbe messa Allegri e le difficoltà che avrebbe incontrato l'Inter. Il Milan aveva messo in conto di subire qualcosa ma anche di sfruttare il momento in cui i reparti si sarebbero allungati, e così è stato con il gol decisivo di Estupinian. In ogni caso anche questo, secondo me, è spettacolo".