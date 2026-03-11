Nonostante il giorno libero concesso da Cristian Chivu, ieri ad Appiano Gentile erano presenti in quattro: Lautaro, Calhanoglu, Thuram e Dumfries. Secondo La Gazzetta dello Sport, gli ultimi due torneranno a disposizione per l'Atalanta e lo faranno per giocare titolari. Nel caro del francese per tornare a fare coppia con Esposito.

Con loro ci sarà anche Bastoni, che avrà smaltito la forte contusione alla tibia. Non saranno invece della partita Lautaro e Calhanoglu, che puntano a tornare più avanti.